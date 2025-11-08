عطل تقني يؤخر زيارة وزير الخارجية الألماني إلى كولومبيا

أُجبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على تعديل رحلته المقررة إلى كولومبيا، حيث يُعقد اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية، وذلك بعد تعطل الطائرة الحكومية التي كانت مخصصة لنقله.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صدر ليل الجمعة، أن طائرة إيرباص A350 التابعة لوحدة نقل كبار الشخصيات في الجيش الألماني خرجت من الخدمة بسبب عطل تقني، ما حال دون تنفيذ الرحلة من هامبورغ كما كان مخططاً.

وسيُمثّل فاديفول المستشار فريدريش ميرتس في القمة، وقد قرر السفر إلى كولومبيا على متن طائرة ركاب تجارية، قبل أن يتوجه إلى مدينة سانتا مارتا للمشاركة في أعمال الاجتماع.

وكان مقرراً أن ينتقل الوزير بعد القمة إلى بوليفيا لإجراء محادثات مع الحكومة المنتخبة حديثاً، على أن يشارك في وقت لاحق من الأسبوع في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) في مقاطعة أونتاريو الكندية.

المصدر: روسيا اليوم