العدو يواصل اعتداءاته: غارة من مسيرة على بنت جبيل واستهداف متجدد في بليدا

يواصل العدوّ “الإسرائيلي” اعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية، حيث أفاد مراسل المنار بأنّ مسيّرة معادية نفّذت قرابة الثامنة من صباح اليوم غارة جوية بصاروخين موجّهين، استهدفت سيارة “رابيد” قرب مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وفي سياقٍ متصل، ذكر مراسل المنار أنّ المحلقات الإسرائيلية استهدفت ليلاً حفارةً قرب ساحة بلدة بليدا، قبل أن تعود صباحاً وتُلقي قنابل جديدة باتجاه حفارة أخرى في منطقة “الكيلو 9”.

تأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية، وسط صمتٍ دوليٍّ مريب حيال الجرائم المتكررة التي تطال المدنيين والبنى التحتية.

المصدر: موقع المنار