عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 8-11-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 8-11-2025.

عناوين الصحف:

الأخبار

من “الهاغاناه” إلى “حماس” و”حزب الله”: حين يُبنى ميزان القوى في الظلّ

القلق يعود إلى سكان المستوطنات الشمالية

مسؤول مصري لـ”الأخبار”: مبادرتنا مستمرّة ونتفهّم موقف حزب الله

ليس بالسلاح وحده حورب الغزيون: وقائع سنتين من “الفوضى المُدارة”

الديار

ستة أشهر مفتوحة على كلّ الإحتمالات… ومن يصرخ أولًا يدفع الثمن؟

“اليونيفيل”: لم نرصد أيّ نشاط لحزب الله في منطقة عمليّاتنا

التعديلات الحكوميّة على القانون الانتخابي إلى “مقبرة” اللجان

واشنطن تستعدّ لإنشاء قاعدة لها بالقرب من دمشق: نحن من يضبط “الإيقاع” السوري

اللواء

البنك الدولي يعاين أولويات الإعمار والإصلاح.. ولبنان مصرٌّ على الاتفاق مع الصندوقسلام: الدولة استردَّت قرار الحرب والسلم.. وفضائح الغارات تكشف زيف المزاعم “الإسرائيلية”

الجمهورية

استبعاد دولي للتصعيد الواسع

عون للـIMF: لبنان ملتزم القيام بالإصلاحات

النهار

تداعيات متفاقمة للتصعيد ورد صارم لسلام على الحزب

الأسرار:

البناء

كشفت مصادر فلسطينية عن انزعاج مصريّ من أداء رئيس السلطة الفلسطينية في ملف الحوار الفلسطيني الداخلي نحو تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية المعروف بـ “حوار القاهرة”، وقالت المصادر إن مساعي مصر تتركز على تسريع التوصل إلى حكومة موحّدة للضفة الغربية وقطاع غزة بقبول كل الفصائل وتحت خيمة السلطة وبتوقيع رئيسها محمود عباس ما يقطع الطريق على منح أي هيئة دولية سلطة الوصاية والانتداب في غزة ويتيح الاستفادة من اتفاق غزة والاهتمام الدولي باتفاق غزة لضمان إطار قانوني لحماية الضفة الغربية، بينما يبدو أداء السلطة محكومًا بحسابات عدم إغضاب الاحتلال حرصًا على حسابات ضيقة لبعض أجهزة السلطة وامتيازاتها من الأجهزة التابعة للاحتلال التي تحذر السلطة من الاستجابة لمساعي القيادة المصرية.

تقول مصادر على صلة وثيقة بملف التفاوض السوري “الإسرائيلي” إن الاعتبار العقاري الاستثماري هو أحد أسباب سعي المبعوث الأميركي توماس برّاك لجرّ لبنان إلى التفاوض، إضافة لتسهيل التنازلات السورية الأمنية لـ”إسرائيل” كي لا يشكل بقاء لبنان خارج المفاوضات حجة على الحكومة السورية من شارعها واتهامها بالتفريط بحقوق سورية بذريعة استحالة الرفض بينما لبنان يقدّم مثالًا لإمكانية الرفض؛ وعن السبب العقاري الاستثماري تقول المصادر إن لبرّاك والمساهمين معه في شركة الاستثمار العقاري المسماة حرمون مصلحة بالإسراع في إنجاز الاتفاق، لكن مصلحتهم الأهم أن يكون لبنان ضمن الاتفاق حيث القيمة العقارية والاستثمارية للأسهم تتضاعف إذا كان لمشروع جبل الشيخ الدولي للتزلج نافذة بحرية مثل الناقورة وبينهما شريط آمن على التلال وفي الغابات على طول الحدود الجنوبيّة للبنان، حيث يفترض أن تُقام المنازل الذكية الفخمة بمقاييس الرفاهية العالية وتُعرض على كبار المستثمرين والمشاهير.

اللواء

تمكنت دولة عربية اشتهرت بأدوار الوساطة من إيجاد تسوية لإطلاق سراح موقوف ليبي، عبر خطوتين متلازمتين على أن يكون للموقف تتمة في القضية المركزية المتعلقة بكشف مصير الإمام الصدر ورفيقيه.

اهتمت دبلوماسية أميركية في زيارتها الأخيرة لبيروت بعقد لقاء مع وزيرة خدماتية، للاستفهام منها عن طريقة عملها في حصص المساعدات الممنوحة للمعوزين والجنوبيِّين.

تساءل مصدر لبناني ماذا يعني الكلام عن إبلاغ اليونيفيل وبعض أعضاء “الميكانيزم” بالغارات “الإسرائيلية” ما دام الأمر كان معلنًا عبر كل وسائل الإعلام!

الجمهورية

تتداول أوساط سياسية بمعلومات ديبلوماسية، تفيد بأنّ زيارة أحد الموفدين البارزين إلى بيروت في الفترة الاخيرة أثارت امتعاضًا كبيرًا جدًا لدى جهات عربية معنية مباشرة بالوضع اللبناني.

نُقِلَ عن مسؤول أمني عربي قوله لزوار لبنانيِّين: إنّ الوقت ينفد أمام لبنان، ثمة قرارات معيّنة اتخذتها الحكومة اللبنانية، ولا بُدّ لها أن تضعها موضع التنفيذ، فتأخيرها محفوف بعواقب أتمنّى ألا تحصل.

استغربت جهات رسمية تعمُّد جهات مسؤولة في الدولة إجراء اتصالات مع عدد من الوزراء لمنعهم من المشاركة في لقاء حول مسألة حساسة تعني إحدى المناطق اللبنانية.

المصدر: الصحف اللبنانية