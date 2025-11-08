أمريكا | مجلس الشيوخ يفشل مجددا في إنهاء أطول إغلاق حكومي بتاريخ البلاد

فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تمرير مشروع قانون لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن صوّت 53 عضوًا لصالحه مقابل 43 معارضًا، بينما كان يحتاج إلى 60 صوتًا لتتم المصادقة عليه.

وصوّت معظم أعضاء الحزب الديمقراطي ضد مشروع القانون، معتبرين أنه يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب صلاحيات واسعة تتيح له حجب رواتب عدد من العاملين الحكوميين.

وكان ترامب قد دعا، في تصريح سابق، أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى “التوقف عن اللعب مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين”، مشددًا على أنه “حان الوقت لإنهاء سياسة التعطيل وفتح البلاد فورًا”.

المصدر: وكالات