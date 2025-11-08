السبت   
   08 11 2025   
   17 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 07:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    أمريكا | مجلس الشيوخ يفشل مجددا في إنهاء أطول إغلاق حكومي بتاريخ البلاد

      فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تمرير مشروع قانون لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن صوّت 53 عضوًا لصالحه مقابل 43 معارضًا، بينما كان يحتاج إلى 60 صوتًا لتتم المصادقة عليه.

      وصوّت معظم أعضاء الحزب الديمقراطي ضد مشروع القانون، معتبرين أنه يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب صلاحيات واسعة تتيح له حجب رواتب عدد من العاملين الحكوميين.

      وكان ترامب قد دعا، في تصريح سابق، أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى “التوقف عن اللعب مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين”، مشددًا على أنه “حان الوقت لإنهاء سياسة التعطيل وفتح البلاد فورًا”.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      الإغلاق الحكومي يشل حركة الطيران الأميركي: خفض 4% من الرحلات الداخلية

      الإغلاق الحكومي يشل حركة الطيران الأميركي: خفض 4% من الرحلات الداخلية

      واشنطن تطالب بمشاركة تايوان الكاملة في قمة APEC بالصين

      واشنطن تطالب بمشاركة تايوان الكاملة في قمة APEC بالصين

      الولايات المتحدة: تسرب أمونيا إثر انفجار في مصنع أسمدة بولاية ميسيسيبي

      الولايات المتحدة: تسرب أمونيا إثر انفجار في مصنع أسمدة بولاية ميسيسيبي