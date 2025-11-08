المكسيك | مكسيكو وطهران تنفيان المزاعم حول وجود مخطط إيراني لاستهداف السفيرة الإسرائيلية في البلاد

نفت السلطات المكسيكية اليوم السبت، صحة ما تم تداوله حول “هجوم مزعوم” استهدف السفيرة الإسرائيلية في البلاد، مؤكدة عدم وجود أي معلومات تشير إلى مؤامرة من هذا النوع.

وقالت وزارتا الخارجية والأمن في بيان مشترك، السبت، إنه “لا توجد أي تقارير أو أدلة تؤكد وقوع هجوم أو مؤامرة لمهاجمة سفيرة إسرائيل في المكسيك”، مشيرتين إلى أن الأجهزة المختصة تتابع الأمر عن كثب ولم ترصد أي تهديدات.

من جهتها، وصفت السفارة الإيرانية في مكسيكو سيتي الاتهامات الموجهة إلى طهران بشأن محاولة اغتيال سفيرة الكيان الإسرائيلي بأنها “فبركة إعلامية”، مؤكدة أن “تلك المزاعم تهدف إلى الإضرار بالعلاقات الودية بين إيران والمكسيك”.

وأضافت السفارة في بيانها أن “إيران تدين أي شكل من أشكال العنف السياسي، وتعتبر هذه الادعاءات جزءًا من حملة تضليل إعلامي”.

وكان مسؤولون أميركيون وإسرائيليون قد زعموا في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أن أجهزة الأمن المكسيكية أحبطت “مؤامرة إيرانية” لاستهداف السفيرة الإسرائيلية في البلاد.

المصدر: وكالات