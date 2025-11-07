الشيخ القطان حيا موقفي رئيس الجمهورية وقائد الجيش : العدو لا يلتزم لا بميثاق ولا باتفاق

لفت رئيس جمعية “قولنا والعمل”الشيخ الدكتور أحمد القطان، في خلال موقفه السياسي الأسبوعي من بلدة برالياس البقاعية، الى ان الجميع “يرى في الآونة الأخيرة، كيف أن العدو الصهيوني يكثر من طلعاته في أجوائنا ومن اعتداءاته اليومية على مناطقنا وعلى قرانا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذا العدو لا يلتزم لا بميثاق ولا بعهد ولا باتفاق”. وقال :” ومن يفكر غير ذلك، فهو واهم، هذا العدو لا مواثيق عنده ولا عهود”.

ودعا الى النظر لما يحصل “في غزة هاشم في فلسطين المحتلة”: كيف أن أهلنا وإخواننا من المجاهدين الأبطال يسطرون ملاحم بطولية في مواجهة هذا العدو حتى بعد زعمه بأنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه يخرق هذا الاتفاق يوميا في غزة وفي لبنان وفي أي مكان يوجد لهذا العدو موطئ قدم، وكونوا على يقين أنه لا يلتزم بمواثيق ولا بعهود ولا باتفاقات”.

وحيا القطان المواقف المسؤولة لرئيس الجمهورية وقائد الجيش، “وكل موقف وطني يعبر عن وحدة اللبنانيين، وكيف يجب ان يكونوا قوة واحدة في مواجهة هذا العدو”، وقال :” نحترم ونقدر ونثمن عاليا هذه المواقف، ولكن يعز علينا أن نرى فرقا من بلدنا وأن نرى ثلة من الذين يدعون أنهم من لبنان وأنهم لبنانيون ولكنهم يخدمون العدو بتصريحاتهم، وللأسف بكل كلمة يتفوهون بها”.

وقال :”نحن في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، ينبغي علينا أكثر من أي يوم مضى أن نكون في لحمة وطنية وإسلامية، وعلينا أن نقطع الطريق على هذا العدو، وأن نثبت للعالم كله أن لبنان عصيا، وعنده من المناعة الكثير على مواجهة هذا العدو”.

وأكد اننا “لن نكون في موقع غير موقع مواجهة هذا العدو، ولو كلفنا ذلك ما كلفنا من تضحيات ومن شهداء ومن أعمال تخريبية ومن اعتداءات يقوم بها هذا العدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام