الحية ونخالة: غزة سطرت تاريخًا ناصعًا بصمود شعبها وبسالة مقاوميها

أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة خليل الحية، أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه لا يقبل الاندثار، وأنه سيواصل نضاله حتى ينال حقوقه كاملة غير منقوصة.

وأوضح الحية، خلال كلمته في المؤتمر القومي العربي، أن معركة “طوفان الأقصى” جاءت ردًا على كل أشكال العدوان ومحاولات طمس القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد، مؤكدًا أن غزة سطرت تاريخًا ناصعًا بصمود شعبها وبسالة مقاوميها في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف أن “السابع من أكتوبر أعاد رسم السردية الحقيقية للقضية الفلسطينية، بعدما حاول الاحتلال لسنوات فرض روايته الزائفة على العالم، مشددًا على أن “فلسطين ستبقى كما بقيت غزة رغم العدوان، وأن الظلم والاحتلال إلى زوال”.

وأكد الحية، ضرورة استمرار ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي قانونيًا في المحاكم الدولية على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

من جهته، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، إن فصائل المقاومة الفلسطينية خرجت من المعركة الأخيرة مع الاحتلال وسلاحها بأيديها، مؤكدًا أن وحدة الميدان والسياسة كانت أساس الصمود والثبات في وجه العدوان.

وأوضح النخالة، خلال كلمته في المؤتمر القومي العربي، أن كل فصائل المقاومة، وفي مقدمتها سرايا القدس وكتائب القسام، قاتلت كجبهة واحدة موحدة، مشيرًا إلى أن هذا التلاحم بين القوى العسكرية والسياسية هو ما مكّن غزة من الصمود رغم حجم الدمار والتحالف الدولي الذي واجهته.

وأضاف أن غزة قاتلت تحالفًا دوليًا تقوده الولايات المتحدة الأميركية، ومع ذلك لا تزال المقاومة ثابتة في الميدان وتؤكد التزامها بحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه في وجه الاحتلال.

وتابع النخالة أن “إسرائيل” لم تستطع رفض خطة ترامب، لأنها تبحث عن مخرج من أزمتها الميدانية والسياسية، لافتًا إلى أن ما تواجهه تل أبيب اليوم هو “نتيجة طبيعية لفشلها في تحقيق أي من أهدافها خلال الحرب”.

وختم النخالة كلمته بالتأكيد على أن المقاومة الفلسطينية مستمرة ما دامت الحقوق مغتصبة، وأن وحدة الصف هي الضمانة لبقاء المشروع الوطني ومواجهة كل المؤامرات السياسية والعسكرية ضد الشعب الفلسطيني

المصدر: شهاب