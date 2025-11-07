استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في الجديرة قرب القدس واحتجاز جثمانيهما

استشهد فتيان اثنان برصاص قوّات جيش الاحتلال الإسرائيليّ في الجديرة قرب القدس المحتلة، اليوم الجمعة، فيما احتجز جيش الاحتلال جثمانيهما، بحسب ما أكّدت وزارة الصحّة الفلسطينية.

وفي التفاصيل، أفادت وزارة الصحة، باستشهاد الفتيين محمد عبد الله تيم (16 عاما)، ومحمد رشاد فضل قاسم (16 عاما)، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال وابلاً كثيفاً من الرصاص الحي نحوهما في منطقة الحارة الفوقة ببلدة الجديرة، قرب جدار الفصل العنصري، ما أدى إلى استشهادهما، قبل احتجاز جثمانيهما.

وقبل تأكيد وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتيين؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، قتل فلسطينيين قرب القدس، الليلة الماضية، فيما ذكرت مصادر فلسطينية، أنهما اعتقلا حيّين، مشيرة إلى إصابة أحدهما بجراح لم تُعرَف طبيعتها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية، فتيين، أحدهما مصاب في بلدة الجديرة شمال غرب القدس”.

وأفادت محافظة القدس، بأن الاحتلال أطلق النار اتجاه الفتيين محمد عبد الله تيم، ومحمد رشاد فضل قاسم، بوابل كثيف من الرصاص الحي في منطقة الحارة الفوقا، قرب جدار الفصل العنصري.

وذكرت المحافظة أن أحدهما أصيب بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، كما لم تُحدد هوية المصاب بينهما.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، شابين شقيقين، عقب مداهمة بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فادي وياسين بحر (17 عاما)، عقب دهم منزلهما في البلدة، وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شخصين من منطقة “هندازة” شرق مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محليّة بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عيسى أبو جلغيف (30 عاما)، وحسين خلف أبو جلغيف (55 عاما)، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في “هندازة”، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت على بعض سكانها.

يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي استمرت لعامين.

وخلال عامَي الإبادة، قتل الجيش والمستوطنون في الضفة 1065 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف آخرين.

ووفق تقرير صادر عن مركز معلومات فلسطين “معطى”، فقد وثّق المركز 6870 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينها 14 شهيدا و301 إصابة و659 حالة اعتقال، إلى جانب أكثر من 1500 عملية اقتحام و353 إغلاقا لمناطق وطرق، في تصعيد مستمر ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر: عرب 48