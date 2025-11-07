فرنسا: انعدام الأمن في مالي يُظهر “فشل توجهها نحو روسيا”

اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية السلطات المالية بالفشل في رهانها على التعاون الأمني مع روسيا، معتبرةً أنّ خيار باماكو بالاستعانة بموسكو لمواجهة الجماعات المسلحة لم يحقق النتائج المرجوّة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في مؤتمر صحافي: “نتابع الوضع الأمني في مالي بقلق بالغ، ونرى أنّ الوجود الروسي أو القوات المرتبطة به لا يضمن بأيّ حال من الأحوال أمن الماليين”.

وأشار إلى أنّ ما تشهده البلاد اليوم من تصاعد في انعدام الأمن يؤكد، بحسب باريس، “فشل النهج الذي اختارته السلطات المالية”، في إشارة إلى توجه المجلس العسكري نحو موسكو وابتعاده عن التعاون الدفاعي مع فرنسا والولايات المتحدة.

يُذكر أنّ فرنسا كانت قد نشرت قواتها في منطقة الساحل منذ عام 2012، قبل أن تنسحب بعد تصاعد موجة الرفض الشعبي لوجودها العسكري. ومنذ تسلّم العقيد أسيمي غويتا السلطة، تبنّت الحكومة المالية مساراً جديداً في علاقاتها الخارجية، بالاعتماد على روسيا كشريك أمني رئيسي.

ورغم استمرار السفارة الفرنسية في باماكو لتقديم الخدمات القنصلية لنحو أربعة آلاف مواطن فرنسي، أكّد كونفافرو أنّ “سلامتهم تبقى من أولويات باريس”.

وتواجه مالي منذ شهرين أزمة حادة نتيجة حصار فرضته مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم “القاعدة” على إمدادات الوقود، ما تسبب في شلل واسع بالعاصمة باماكو وزيادة الضغط على الحكومة العسكرية.

المصدر: وكالات