الإغلاق الحكومي يشل حركة الطيران الأميركي: خفض 4% من الرحلات الداخلية

أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، يوم أمس الخميس، شركات الطيران المحلية بخفض رحلاتها الداخلية بنسبة 4% في 40 من أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد، بدءاً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك على خلفية الإغلاق الحكومي المستمر.

وأوضحت الإدارة في بيانها النهائي أن هذا الإجراء المؤقت سيستمر حتى يوم الاثنين المقبل، على أن تُفرض تخفيضات أوسع بنسبة 10% اعتباراً من 14 تشرين الثاني/نوفمبر، في ظل مخاوف متزايدة تتعلق بسلامة المراقبة الجوية.

وأكدت الإدارة أن القيود الجديدة لن تشمل الرحلات الجوية الدولية، التي ستستمر وفق جداولها المعتادة، لكنها ستطال أيضاً عمليات الإطلاق الفضائي في إطار إجراءات السلامة الاحترازية.

وحذر وزير النقل الأميركي شون دافي من احتمال اندلاع “فوضى عارمة” عندما يبدأ التخفيض الكبير في حركة الطيران، مشيراً إلى أن النقص في أعداد مراقبي الحركة الجوية، نتيجة تغيب عدد منهم عن العمل “بسبب المرض” لعدم تلقيهم رواتبهم، فاقم الوضع في ظل الإغلاق الحكومي.

ويُذكر أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بعد فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون تمويل مؤقت لتشغيل الحكومة للسنة المالية الجديدة، بسبب خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أولويات الإنفاق العام.

