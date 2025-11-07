هنغاريا: قمة روسية-أميركية في بودابست قريبة

أكد رئيس الحكومة الهنغارية فيكتور أوربان، أن القمة الروسية–الأميركية في بودابست قد تُعقد خلال أيام قليلة، بعد التوصل إلى حل لمسألة أو اثنتين في المفاوضات بين موسكو وواشنطن.

وقال أوربان في مقابلة مع صحيفة “مجيار نمزيت”، إنّه “هناك مسألة أو اثنتان عالقتان في المفاوضات الأميركية–الروسية، وبالتالي إذا حُلّتا، فقد تُعقد قمة سلام في بودابست خلال أيام قليلة”.

وأضاف: “بعد ذلك، وحسب اتفاق الأطراف، قد يلي ذلك وقف إطلاق النار والسلام في الصراع الأوكراني”.

ومن المتوقع أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوربان، في البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة.

وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنّه ألغى اجتماعا كان مقررا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين “بسبب عدم إحراز تقدّم في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.

في المقابل، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنّ مبادرة عقد قمة روسية-أميركية لا تزال قائمة، لكنّ مثل هذه المحادثات يجب أن تُحضّر جيداً.

المصدر: مواقع