الجيش الروسي: تحرير الجزء الشرقي من كوبيانسك خلال خمسة أيام

أعلن قائد وحدة الهجوم في مجموعة “زاباد” الروسية، المعروف بلقب النداء “لوفيتس”، أن القوات الروسية تستعد لاستكمال تحرير الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، قال القائد الميداني: “نواصل الضغط على العدو، وخلال الأيام الخمسة القادمة سننجز المهمة الموكلة إلينا وهي تحرير الجزء الشرقي من كوبيانسك”، مشيراً إلى أن “أقل من خمسين مبنى فقط تفصلنا عن استكمال العملية في هذا القطاع”.

وأوضح قائد الفوج 1486 للبنادق الآلية أن وحدات المجموعة حررت سبعة مبانٍ إضافية، وأنهت تطهير مصنع الأعلاف في المدينة، ما يعكس تقدماً ثابتاً للقوات الروسية على هذه الجبهة الحيوية.

وكانت مجموعة “زاباد” قد تمكنت، بحلول نهاية أكتوبر الماضي، من السيطرة على معبر استراتيجي لعبور نهر أوسكول، ومحاصرة المدينة التي تضم نحو خمسة آلاف جندي أوكراني، فيما أكملت قوات “تسنتر” تطويق القوات الأوكرانية في منطقتي كراسنوأرميسك ودميتروف، داعية الجنود الأوكرانيين إلى الاستسلام.

وتُعد مدينة كوبيانسك إحدى الركائز الدفاعية الأساسية للقوات الأوكرانية في شرق منطقة خاركوف، إذ يشكل نهر أوسكول حاجزاً طبيعياً دفاعياً، ويتيح تحريرها للقوات الروسية التقدم غرباً في عمق المنطقة.

من جهتها، علّقت وزارة الدفاع الروسية على تصريحات زعيم نظام كييف، فلاديمير زيلينسكي، بشأن الوضع في كوبيانسك، معتبرةً أنه “إما فقد الاتصال بالواقع أو يحاول إخفاء الحقيقة”، في إشارة إلى التناقض بين الميدان والرواية الأوكرانية الرسمية.

المصدر: روسيا اليوم