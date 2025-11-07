الجمعة   
    عربي وإقليمي

    استشهاد فتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون بالضفة المحتلة

    استُشهد الفتى الفلسطيني مراد فوزي أبو سفين (15 عامًا)، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب مدينة جنين في الضفة المحتلة، قبل أن تحتجز جثمانه وتمنع وصول طواقم الإسعاف.

    وقالت مصادر فلسطينية إنّ “قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى مباشرة، ما أدّى إلى إصابته بعدة رصاصات، قبل أن يقترب الجنود منه ويحتجزوه وهو ينزف، ما أسفر عن استشهاده على الفور في المكان”.

    وأشارت المصادر إلى أنّ “إعدام الاحتلال للفتى أبو سفين كان متعمّدًا”، مشيرين إلى تصاعد اقتحامات الاحتلال وعمليات الاعتقال والاغتيال شبه اليومية في بلدات محافظة جنين.

    ولفتت المصادر إلى أنّ “قوات الاحتلال انتشرت في شوارع بلدة اليامون، مع تمركز قنّاصة على أسطح المباني، وإطلاق الرصاص الحيّ على الشبان دون أيّ سابق إنذار”.

    المصدر: فلسطين اليوم

