الصحف

عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 21 حزيران/يونيو 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

الدم واحد! (صورة مركبة لوجه واحد يجمع ترامب ونتنياهو)

حزب الله ملتزم نصّ البيان وروحه و”إسرائيل” تصعّد جنوبًا

قاسم يستنفر السياسّين والدبلوماسين

صواريخ طهران تصنع الحدث

بين التدخل المحدود والتصعيد المنفلت

ترامب عالق في “اللاقرار”

صحيفة البناء:

إيران تفرض سيطرتها الصاروخيّة على الكيان والدفاعات الجويّة في وضع حرج

ترامب يترقب مسار المواجهة والمواقف ليقرّر الانعطاف نحو التفاوض أو الحرب

اجتماع جنيف الأوروبي الإيراني منصة جس نبض تمهد لجولة حرب جديدة وتنعقد

صحيفة اللواء:

الحرب الصاروخية تدخل الأسبوع الثاني: تكسير معادلات وتغيير حسابات ورهانات

ترامب: سأمهل إيران أسبوعبن كحد أقصى

غروسي: الحل يبدأ بالثقة من عدم التخصيب

مجلس الوزارة يتجاوز قطوع تصريحات قاسم.. وإجماع رئاسي على رفض الانجرار للحرب

شيا تتهم طهران بتحريض الحزب على التدخل.. والاحتلال يرفع من وتيرة اعتداءاته وتحرشاته

المحادثات الأوروبية – الإيرانية تحيل التفاوض النووي إلى واشنطن

“زيارة تاريخية” لرئيس وزراء أرمينيا إلى تركيا

صحيفة الديار:

إيران تؤلم “إسرائيل” من الشمال إلى الجنوب… والمفاوضات تنتظر وقف القصف

الموفد الأميركي لم يحسم التمديد لليونيفيل وغازل جنبلاط

أين الحكومة من الغلاء الجنوني وموسم الاصطياف مهدّد؟

صحيفة الجمهورية:

ثغرة سياسية في جدار الحرب

نتنياهو: هدفنا تدمير النووي

الحزب لن يتخّذ القرار السيئ للغاية

لهذه الأسباب لم يتدخل الحزب بالحرب بعد

من استهدف “بيان قاسم” إن تجاوز موقف “الأخ الأكبر”؟

صحيفة النهار:

إيران تُهاجم “إسرائيل”… وإصابة مبنى في حولون جنوبي “تل أبيب”

صحيفة الشرق:

5 مدمرات أميركية في المنطقة لحماية “إسرائيل” و”نيميتز” تصل خلال ساعات

بري التقى بقرادونيان وديبلوماسيًا إيرانيًا

كلام نعيم قاسم يثير سجالًا وبري يؤكد أنّه موقف مبدئي

الأسرار

صحيفة البناء:

خفايا

-توقف خبراء عسكريون وأمنيون أمام الضربة المدروسة والناجحة لإيران لمجمع التكنولوجيا العسكرية “الإسرائيلي” في منطقة بئر السبع ضمن المدينة التكنولوجية المسمّاة “سيليكون فالي إسرائيل”.

ويستغرب الخبراء كيف استطاعت إيران إيصال صاروخ واحد دقيق لتحدّي الدفاعات الجويّة “الإسرائيلية” التي يعتبر الموقع المستهدف في سلّم أولويات الحماية لنظام عملها وكيف نجح في التملّص منها جميعًا وبلوغ هدفه بدقة.

والمجمع المستهدف هو أحد أكبر ركائز العقل الاستخباري المعلوماتي والتحليلي والعملياتي، حيث تُدار من هناك عمليّات التنصّت وتحليل نتائجها وعمليات القرصنة السيبرانيّة وتتبع الطائرات المسيّرة وأهدافها وتلقي نتائج عمليات الاستطلاع والتنفيذ.

وفي المجمع نفسه وحدة الذكاء الصناعيّ التي أدارت أجزاء هامة من الحرب على غزّة ولبنان وعلى إيران أيضًا. والمجمع قادر في لحظات الذروة على احتضان أكثر من ثمانية آلاف عسكريّ هندسيّ بين ضابط وعامل تقنيّ والخسائر في المجمع تبدو كبيرة جدًا.

كواليس

تؤكد مصادر دبلوماسية رافقت مفاوضات جنيف الأوروبيّة الإيرانيّة أن المسافات متباعدة جدًا على طاولة التفاوض وأن المنصة التفاوضيّة كانت مجرد نقطة بداية لتبادل الآراء وجسّ النبض المتبادل لحدود ما تمكّنت الحرب من تغييره في المواقف وهو ما ظهر أنه لم يحدث بعد على طرفي الصراع، حيث هناك قراءتان متعاكستان واحدة عبر عنها الوزراء الأوروبيون تعتقد أن إيران تلقت ضربات كافية تدفعها لقبول شروط وتقديم تنازلات، وأن إيران تخشى المزيد ويفترض أنها جاهزة لدفع ثمن تفادي ذلك، لكنّهم فوجئوا بقراءة إيرانيّة تقول إن إيران استوعبت الضربة وبدأت تُمسك زمام المبادرة وأن ردودها لا تزال موضعيّة وبأقلّ ما تستطيع من قدرة وأن تصعيد الحرب سوف يدفعها لإظهار المزيد وأنّها واثقة من أن لديها ما يكفي من الدعم الشعبي ومن القدرات الصاروخيّة لتحمّل مواصلة الحرب لشهور، بينما تعتقد إيران أن “إسرائيل” لم تملك على الصعيدين ما يكفي لمواصلة الحرب أسابيع ما لم تتدخّل أميركا مباشرة وأن حدوث ذلك سوف يزيد الأمر تعقيدًا ويدفع إيران إلى استخدام أوراق قوة لا ترغب باستخدامها، لكنّها سوف تكون مضطرة للتعامل مع الانخراط الأميركي المباشر في الحرب بكلّ ما يلزم لإحباط الأهداف وإثبات سوء الحسابات والتقديرات.

صحيفة اللواء:

همس:

كشف مصدر مطَّلع أنّ مهمّة باراك الأخيرة في بيروت، تنطلق من وحدة الترتيبات للمجموعات في كلّ من لبنان وسورية، على خلفية وحدة المسار!

كشف مصدر مطَّلع أنّ مهمّة باراك الأخيرة في بيروت، تنطلق من وحدة الترتيبات للمجموعات في كلّ من لبنان وسورية، على خلفية وحدة المسار! غمز:

ربطت مصادر بين موقف أمين عام حزب، مناقض لما نقل عن مرجع كبير في ما خص عدم المشاركة في الحرب.

ربطت مصادر بين موقف أمين عام حزب، مناقض لما نقل عن مرجع كبير في ما خص عدم المشاركة في الحرب. لغز:

تخوفت مصادر نيابية من تفاقم الاشتباك الداخلي حول قانون الانتخاب الجديد، بما سيؤثر على مستقبل الاستحقاق نفسه بعد 11 شهرًا!

صحيفة الجمهورية:

تسبّب نائب بازدياد الشرخ بين حزبين مسيحيين حليفين سابقًا عندما رفض حضور وزير من الحزب الثاني إلى جلسة لمناقشة ملف يعنى به الوزير.

أبدى أكثر من مرجع قضائي – حقوقي ريبتهم من محاولات حثيثة لنائب بارز تشويه قانون إصلاحي ضروري.

برزت قطيعة بين نائب شمالي وحزب مسيحيى بارز نتيجة ما اعتبره الأخير أنّه محاولة لاستمالة ناخبيه إلى الحزب تمهيدًا للانتخابات النيابية.

المصدر: صحف