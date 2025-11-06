الجمعة   
   07 11 2025   
   16 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 00:39
Ar

    لبنان

    لجان المقاومة في فلسطين تدين العدوان الصهيوني على لبنان وتؤكد أنه خطر على البشرية جمعاء

      أصدرت لجان المقاومة في فلسطين بيانًا دانت فيه بشدة الجرائم الصهيونية والعدوان الغاشم الذي يستهدف الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن الكيان الصهيوني وقادته الفاشيين باتوا يشكلون خطراً كبيراً على البشرية، ويعززون الوجه العدواني والصورة الإجرامية لهذا الكيان المارق.

      وأوضحت لجان المقاومة أن تصاعد العدوان والإرهاب الصهيوني على الأراضي اللبنانية يمثل رسالة واضحة إلى جميع مكونات الأمة وأحرار العالم بضرورة تحمّل مسؤولياتهم في مواجهة الفاشية والنازية الصهيونية، التي تستهدف الشعوب الحرة بذريعة مبررات واهية وكاذبة هدفها فرض الهيمنة الصهيونية.

      وأكد البيان أن تصاعد العدوان بحق الشعب اللبناني ومقاومته لن يفلح في كسر إرادة اللبنانيين أو المقاومة التي أثبتت، على مرّ التاريخ، قدرتها على إلحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني وتحطيم عنجهيته وغطرسته.

      وجددت لجان المقاومة تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الإسلامية الباسلة، وفي مقدمتها حزب الله، مشددة على أن المقاومة وردع العدوان هما حق أصيل تكفله جميع المواثيق الدولية والأممية.

      المصدر: موقع المنار

      الجهاد الإسلامي تدين تصاعد اعتداءات الاحتلال على لبنان وتؤكد دعمها الكامل للشعب اللبناني ومقاومته

      اليونيفيل: غارات الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان انتهاك صريح للقرار 1701 وتعرّض الاستقرار للخطر

      جلسة الحكومة.. اقتراح بتجميد تطبيق خطة حصر السلاح واقرار تصويت المغتربين لـ 128 نائباً

