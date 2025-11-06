الخميس   
   06 11 2025   
   15 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الجيش اللبناني: الاعتداءات في الجنوب استمرار لنهج تدميري هدفه ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار

      دانت قيادة الجيش اللبناني الاعتداءات المدانة الإسرائيلية اليوم في الجنوب والتي استهدفت مناطق وبلدات عدة، مؤكداً أنها استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب وإبقاء التهديد قائما ضد اللبنانيين، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

      على صعيد متصل، أكدت القيادة أن الجيش يتابع التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، وأن الشراكة بين الجانبَين تبقى على درجة عالية من الثقة والتعاون”.

      المصدر: الوكالة الوطنية

      مواضيع ذات صلة

      في مجلس النواب… إقرار قرض البنك الدولي وتمهيد لرفع سن التقاعد في الجامعة اللبنانية

      في مجلس النواب… إقرار قرض البنك الدولي وتمهيد لرفع سن التقاعد في الجامعة اللبنانية

      جلسة الحكومة.. اقتراح بتجميد تطبيق خطة حصر السلاح واقرار تصويت المغتربين لـ 128 نائباً

      جلسة الحكومة.. اقتراح بتجميد تطبيق خطة حصر السلاح واقرار تصويت المغتربين لـ 128 نائباً

      العدوان الصهيوني يتواصل على القرى الجنوبية… وسكوت رسمي لبناني يثير التساؤلات

      العدوان الصهيوني يتواصل على القرى الجنوبية… وسكوت رسمي لبناني يثير التساؤلات