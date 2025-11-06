الجيش اللبناني: الاعتداءات في الجنوب استمرار لنهج تدميري هدفه ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار

دانت قيادة الجيش اللبناني الاعتداءات المدانة الإسرائيلية اليوم في الجنوب والتي استهدفت مناطق وبلدات عدة، مؤكداً أنها استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب وإبقاء التهديد قائما ضد اللبنانيين، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

على صعيد متصل، أكدت القيادة أن الجيش يتابع التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، وأن الشراكة بين الجانبَين تبقى على درجة عالية من الثقة والتعاون”.

المصدر: الوكالة الوطنية