حازم قاسم: معركة استخبارية مستمرة والعدو فشل لعامين في الوصول الى اسراه

اشار الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن كتائب القسام تخوض عمليات أمنية دقيقة تتعلق بتسليم الأسرى. ولفت في تصريحات صحفية، إلى أن الكتائب تعرضت لاستهداف أثناء عملها في أكثر من منطقة، مما دفعها للتمويه وإخفاء عمليات الاستخراج بالطريقة التي تم الكشف عنها لاحقًا.

وأضاف أن هناك معركة استخبارية مستمرة بين الحركة والاحتلال الصهيوني منذ أحداث طوفان الأقصى، حيث فاجأت “الضربة” الاحتلال، تلتها عمليات إخفاء الأسرى، مما حال دون قدرة العدو على الوصول إليهم رغم دخول قواته إلى غالبية مناطق غزة. ولفت إلى أن الاحتلال، وعلى مدار عامين، حاول تحديد أماكن وجود الأسرى، ورغم عمليات البحث والتنقيب المتواصلة، لم يتمكن من الوصول إليهم.

واشاد بـ”العقل الأمني” لكتائب القسام، الذي استطاع إحباط جهود الاستخبارات “الإسرائيلية” في البحث عن أسرى الاحتلال، ولم يُستعد الأسرى إلا عبر صفقات التبادل.

واشار الى الجهود الاستخبارية “الإسرائيلية” الفاشلة على مدار عامين في لبحث عن الأسرى، حتى مع الدعم الذي تلقاه الاحتلال من الطائرات المسيرة الأمريكية والبريطاني.



وأكد أن حركة حماس تتعامل مع جثامين الأسرى “الإسرائيليين” وفق القانون الدولي، على عكس تعامل الاحتلال مع جثامين الأسرى الفلسطينيين، حيث انتهك جميع المواثيق الدولية. وتابع، أن الاحتلال لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، كما أشار إلى استمرار حرب التجويع، وإغلاق المعابر، ومنع إيصال المساعدات إلى سكان القطاع.