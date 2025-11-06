حريق دبعل ـ الضنية يعاود الاشتعال للمرة الثالثة ومناشدات لإخماده

عاود الحريق الذي اندلع في أحراج بلدتي دبعل وبيت جاويك الاشتعال مجددًا صباح الخميس، بعد أن كان قد اندلع سابقًا مرتين في 24 و28 تشرين الأول الماضي، حيث جرى إخماده من قبل عناصر الدفاع المدني ومركز أحراج الضنية ومتطوّعين والأهالي، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وقالت الوكالة: “لكن عدم إخماد الحريق سابقًا بشكلٍ تام، إضافةً إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ غير مسبوق في مثل هذه الأيام من السنة، والجفاف الذي ضرب المنطقة بسبب تأخّر هطول الأمطار، جعل الحريق يشتعل مجددًا ويمتدّ على مناطق واسعة وبسرعة كبيرة نتيجة رياحٍ قويةٍ هبّت على المنطقة في الساعات الماضية، ما جعل أعمدة الدخان المنبعثة من الحريق تغطّي سماء المنطقة”.

وأضافت الوكالة أن “الحريق الذي اندلع على منحدرٍ صعبٍ وقضى على مساحاتٍ واسعة من الأشجار الحرجية، تسبب في انهيار صخورٍ وأحجارٍ كبيرة أحدثت هلعًا في صفوف الأهالي، الذين وجّهوا مناشداتٍ إلى المعنيين للمساعدة في إخماد الحريق خوفًا من تمدّده أكثر واقترابه من المناطق السكنية والأراضي الزراعية، ما جعله يشكّل خطرًا على حياتهم وأرزاقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام