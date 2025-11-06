الولايات المتحدة: تسرب أمونيا إثر انفجار في مصنع أسمدة بولاية ميسيسيبي

تسربت كميات من الأمونيا السائلة إثر انفجارٍ وقع في مصنعٍ لإنتاج الأسمدة شمال مدينة يازو بولاية ميسيسيبي الأميركية، فيما باشرت السلطات عمليات احتواءٍ ومراقبةٍ بيئية في المنطقة، من دون تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وأعلن حاكم الولاية، تيت ريفز، أن الفرق المختصة تعمل على احتواء التسرب في مصنع تابع لشركة “CF Industries”، موضحاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن انفجار داخل المنشأة الصناعية.

ودعا ريفز السكان القاطنين بالقرب من طريقي رينشو وجينيريت إلى الإخلاء الفوري حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً استمرار عمليات التقييم البيئي في محيط الحادث.

من جهتها، أفادت قناة “فوكس نيوز” بأن الصليب الأحمر الأميركي فتح مركزاً لتقديم المساعدات للمتضررين، فيما أعلن قسم جودة البيئة في ميسيسيبي تنفيذ مراقبة جوية لمتابعة انبعاثات الأمونيا وتحديد مستوى التلوث في الأجواء.

المصدر: وكالات