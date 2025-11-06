كوريا الشمالية تعليقاً على العقوبات الأميركية: لن تؤثر مطلقاً علينا وسنرد بالمثل

وصفت كوريا الديمقراطية الشعبية العقوبات الأميركية الجديدة ضدها بأنها “دليل على العداء المستمر” من واشنطن، مؤكدة أن تلك الإجراءات لن تُحدث أي تأثير على مواقفها، وأن بيونغ يانغ سترد بالمثل على الخطوات العدائية الأميركية.

وقال نائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية لشؤون الولايات المتحدة، كيم أون تشول، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن “الطبيعة الخبيثة للولايات المتحدة التي تسعى إلى العداء ضد كوريا الديمقراطية ظهرت مجدداً من دون مواربة”، مشيراً إلى أن العقوبات الأخيرة هي الخامسة من نوعها منذ تولي الإدارة الأميركية الحالية الحكم.

وأضاف كيم أن هذه الإجراءات أنهت “كل الأوهام حول إمكانية تغيّر الموقف الأميركي تجاه بيونغ يانغ”، مؤكداً أن واشنطن “تواصل نهجها التقليدي في الضغط والتهديد، في محاولة فاشلة لفرض إرادتها على دولتنا”.

وشدد على أن هذه السياسات “لن تؤثر مطلقاً على تفكير بلادنا أو مواقفها”، واصفاً إصرار الولايات المتحدة على فرض العقوبات بأنه “رمز لفشلها المزمن وغير القابل للإصلاح في التعامل مع كوريا الديمقراطية”.

وختم كيم بالقول إن بلاده “ستواصل مواجهة العداء الأميركي بصبرٍ وبموقفٍ ثابت، وستردّ على الإجراءات الأميركية بما يتناسب مع طبيعتها”، مجدداً التزام بيونغ يانغ بسياسة “الرد بالمثل”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانين بزعم ارتباطهم بـ”أنشطة غسل أموال سيبرانية” لصالح بيونغ يانغ، في إطار مساعي واشنطن لقطع التمويل عن برامج الأسلحة الكورية الشمالية.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية أن أجهزة الاستخبارات في سيؤول ترجّح احتمال عقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد المناورات العسكرية المشتركة المقررة في آذار/مارس المقبل.

المصدر: وكالات