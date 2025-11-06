الخميس   
   06 11 2025   
   15 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 08:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    بعد فوز ممداني في نيويورك.. ترامب: عليه أن يتحلى ببعض الاحترام تجاه واشنطن

      انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوز مرشح يساري في الانتخابات البلدية الأخيرة بمدينة نيويورك، قائلاً إن “الشيوعية لم تنجح منذ ألف عام، ولا أعتقد أنها ستنجح هذه المرة”، في إشارة إلى صعود التيار التقدمي داخل المشهد السياسي المحلي للمدينة.

      وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، وجّه ترامب حديثه إلى المرشح المنتخب زهران ممداني قائلاً إن “عليه أن يتحلى ببعض الاحترام تجاه واشنطن، لأن من دونه لن يكون أمامه فرصة للنجاح”.

      كما تطرق الرئيس الأميركي في معرض المقابلة إلى ملفات اقتصادية وسياسية أخرى، بينها الإغلاق الحكومي المستمر، إذ دعا إلى “المضي قدماً” في تسوية الأزمة، مشدداً على أن “الأمر متروك للطرف الآخر”، في إشارة إلى الخلاف القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية.

      وتحدث ترامب كذلك عن قضية التعريفات الجمركية المطروحة أمام المحكمة العليا، معتبراً أنها “من أهم القضايا في تاريخ الولايات المتحدة”، محذراً من أن خسارتها ستكون “مدمّرة للبلاد”.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      واشنطن تطالب بمشاركة تايوان الكاملة في قمة APEC بالصين

      واشنطن تطالب بمشاركة تايوان الكاملة في قمة APEC بالصين

      الولايات المتحدة: تسرب أمونيا إثر انفجار في مصنع أسمدة بولاية ميسيسيبي

      الولايات المتحدة: تسرب أمونيا إثر انفجار في مصنع أسمدة بولاية ميسيسيبي

      ترامب: الولايات المتحدة فقدت شيئًا من السيادة بعد فوز ممداني

      ترامب: الولايات المتحدة فقدت شيئًا من السيادة بعد فوز ممداني