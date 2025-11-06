بعد فوز ممداني في نيويورك.. ترامب: عليه أن يتحلى ببعض الاحترام تجاه واشنطن

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوز مرشح يساري في الانتخابات البلدية الأخيرة بمدينة نيويورك، قائلاً إن “الشيوعية لم تنجح منذ ألف عام، ولا أعتقد أنها ستنجح هذه المرة”، في إشارة إلى صعود التيار التقدمي داخل المشهد السياسي المحلي للمدينة.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، وجّه ترامب حديثه إلى المرشح المنتخب زهران ممداني قائلاً إن “عليه أن يتحلى ببعض الاحترام تجاه واشنطن، لأن من دونه لن يكون أمامه فرصة للنجاح”.

كما تطرق الرئيس الأميركي في معرض المقابلة إلى ملفات اقتصادية وسياسية أخرى، بينها الإغلاق الحكومي المستمر، إذ دعا إلى “المضي قدماً” في تسوية الأزمة، مشدداً على أن “الأمر متروك للطرف الآخر”، في إشارة إلى الخلاف القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية.

وتحدث ترامب كذلك عن قضية التعريفات الجمركية المطروحة أمام المحكمة العليا، معتبراً أنها “من أهم القضايا في تاريخ الولايات المتحدة”، محذراً من أن خسارتها ستكون “مدمّرة للبلاد”.

المصدر: وكالات