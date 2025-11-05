القسام تكشف “المشهد الحقيقي”.. مشاهد إسرائيلية لانتشال الجثث كانت عملية تضليل أمني

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الأربعاء، مشاهد مصورة كشفت من خلالها حقيقة المشاهد التي بثتها طائرة إسرائيلية مسيّرة لعملية انتشال جثث الأسرى القتلى قبل أيام في قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام في الفيديو الذي نشرته عبر تطبيق تليجرام، والذي حمل عنوان “هذا هو المشهد الحقيقي”، الأساليب الخادعة التي اعتمدتها المقاومة خلال عمليات استخراج الجثث بهدف تضليل الاحتلال وحرمانه من المعلومات الحقيقية والدقيقة عن مواقع هذه العمليات.

وبيّنت القسام أن التسجيل الذي بثه الاحتلال الإسرائيلي لعملية استخراج إحدى الجثث كان في الواقع عملية تضليل أمني نفذتها أجهزة أمن المقاومة، وأن هذا التضليل نجح في خداع العدو الذي حاول استغلاله لاحقاً بهدف تشويه صورة المقاومة وسمعتها.

وأكدت كتائب القسام أن تعاملها مع الأسرى وجثث القتلى يستند إلى “أخلاق مقاومتنا النبيلة وتعاليم ديننا الحنيف”، مؤكدة أن هذه القيم والمبادئ الإنسانية الرفيعة “لا تستوعبها عقول النازيين ومصاصي الدماء” في إشارة إلى قيادة الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: القسام