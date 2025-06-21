عربي وإقليمي

وزراء الخارجية العرب يدينون العدوان على إيران ويحذّرون من التصعيد “الإسرائيلي”

أدان وزراء الخارجية العرب العدوان “الإسرائيلي” على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعوا إلى العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

وأصدر الوزراء العرب بعد اجتماعهم، على هامش مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي المزعم عقده في مدينة إسطنبول التركية السبت، بيانًا حذّروا فيه من أنّ “إسرائيل” تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراعات والتوتّر.

ودعا المجتمعون “إلى تحرك دولي فاعل ومؤثر، لوقف الأعمال والسياسات العدوانية الإسرائيلية”، مع التشديد على ضرورة الامتناع عن استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وطالبوا باحترام سيادة الدول في المنطقة وإدانة أي خرق لأجوائها من أي جهة كانت.

وأكدوا أنّ التهدئة الشاملة في المنطقة لن تتحقق إلا من خلال معالجة كلّ أسباب الصراع والتوتّر، بدءًا بوقف العدوان “الإسرائيلي” على غزّة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفّة الغربية المحتلة والتي تقوض “حل الدولتين”.

كما أكد وزراء الخارجية العرب، في بيانهم، ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوّة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، وأهمية إخلاء منطقة “الشرق الأوسط” من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفقًا للقرارات الدولية.

المصدر: مواقع اخبارية