تصريحات وزير الحرب الصهيوني تُناقض جوهر اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

برز تصريح مستغرب لوزير الحرب الصهيوني اليوم الأربعاء، قال فيه أن الجيش الاسرائيلي يواصل عملياته المكثفة داخل ما يسمى “المنطقة الصفراء” في غزة، بهدف تدمير شبكة أنفاق حماس والقضاء على مقاتليها، مشيرا إلى أن العمليات تجري دون أي قيود ميدانية.

يأتي هذا التصريح ليعبر بوضوح عن عدم التزام الكيان الصهيوني بأسس اتفاق وقف اطلاق النار، حيث يعني انه يحق للجيش الصهيوني الاعتداء والعمل ضد المقاومين وقتلهم بينما يتعين على المقاومة عدم الرد او الدفاع.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل الخروقات الصهيونية اليومية لاتفاق وقف اطلاق النار في مناطق مختلفة من قطاع غزة ويرتقي شهداء وسط تواصل تدمير المباني، مع عدم الالتزام بادخال المساعدات بالشكل المطلوب.

وقال يسرائيل كاتس أن “القوات الإسرائيلية تركز على تعطيل القدرات القتالية لحماس وتأمين المناطق المحاذية لقطاع غزة، مؤكدا أن الحملة العسكرية ستستمر حتى تحقيق الأهداف الأمنية المعلنة”.

وأضاف أن “الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع رفات الرهائن إلى إسرائيل، وأن الجيش والحكومة سيواصلان العمل على نزع سلاح حماس وسلاح قطاع غزة باعتبار ذلك من أولويات الأمن القومي الإسرائيلي”.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، قوله إن أمام مسلحي حماس في الأنفاق خيارين فقط: “الاستسلام أو البقاء تحت الأرض”.

المصدر: وكالات