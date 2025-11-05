الأربعاء   
   05 11 2025   
   14 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:50
    لبنان

    الشيخ قبلان: لبنان يواجه أزمة داخلية ويحتاج لوحدة وطنية وإنقاذ استثنائي

      أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن لبنان يمر بظرف دقيق ومعقّد يتطلب عملًا إنقاذيًا استثنائيًا وتفعيل دور الدولة بشكل عاجل، منتقدًا غياب الأداء الوطني المطلوب.

      وشدد في بيان على أن لبنان لا يمكن أن يخرج عن هويته وميثاقه، داعيًا إلى التضامن وتوحيد الجهود لحماية الصمود الوطني، معتبرًا أن السلطة الحالية ليست بحجم التحديات التي يواجهها البلد.

      ورأى أن الأزمة لبنانية داخلية بالدرجة الأولى، ناتجة عن شلل الإرادة السياسية وانقسام المؤسسات، مؤكدًا أن سقوط لبنان السيادي يعني نهايته.

      وشدد على ضرورة حماية العقيدة الوطنية ومنع أي محاولة لقلب اتجاهها أو تفريغها من مضمونها الجامع.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

