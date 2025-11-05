السوداني يستقبل شيوخ بغداد ويؤكد استمرار الإصلاحات وترسيخ الاستقرار وتطوير الخدمات في العاصمة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عدداً من شيوخ العشائر والوجهاء والنخب الاجتماعية من مناطق أبو غريب، الأعظمية، الصليخ، والتاجي في بغداد، بحضور رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ومستشارة رئيس الوزراء سارة إياد علاوي.

وأشاد السوداني بالدور الوطني لإياد علاوي وجهوده إلى جانب بقية القوى السياسية في بناء العراق الجديد، مؤكداً اعتزازه بعلاقته المتينة والشراكة السياسية معه على مدى سنوات في مسار موحد لخدمة البلاد.

ورحب السوداني بأبناء بغداد من العشائر والوجهاء، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز مستوى الخدمات في جميع مناطق العاصمة، وأطلقت عدة مشاريع للبنى التحتية، في إطار مشروع وطني يهدف إلى ترميم العلاقة بين الشعب والنظام السياسي، مرتكزاً إلى برامج تلبي أولويات المواطنين واستحقاقاتهم التي تأخرت جراء أحداث العقدين الماضيين.

وأكد رئيس الحكومة تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الثلاث الماضية رغم التحديات، ونجاح البرنامج الحكومي في معالجة الملفات التي تهم المواطن العراقي ووضع حلول واقعية لها، مشيراً إلى أن تجاوز عدد السكان 46 مليون نسمة يفرض الحاجة المستمرة لتطوير مستوى الخدمات.

وأوضح السوداني أن الحكومة اتخذت خطوات منهجية لإصلاح الاقتصاد وعدم الاكتفاء بالنفط فقط، من خلال تنفيذ مشروع للإصلاح والتنمية، وأوقف استيراد المشتقات النفطية التي كانت تكلف العراق حوالي 6 ترليون دينار سنوياً، متوجهاً نحو إيقاف عمليات حرق الغاز التي كانت تستنزف 4 مليارات دولار سنوياً.

وبيّن السوداني أن الإصلاحات امتدت لعدة قطاعات، لا سيما القطاع المالي والمصرفي، ما ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، استوعبت أكثر من 100 مليار دولار من استثمارات عربية وأجنبية. وأشار إلى أن كبريات الشركات العالمية باتت تعمل اليوم في العراق، وهو مؤشر واضح على فاعلية الإجراءات الحكومية.

وأضاف أن العراق اعتمد سياسة متوازنة للنأي بنفسه عن الحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة، ونجح في تعزيز أمنه واستقراره، داعياً المواطنين إلى المشاركة الفاعلة والواعية في الانتخابات المقبلة، كونها حقاً دستورياً للجميع وتحدد مستقبل البلد للأربع سنوات القادمة.

المصدر: المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي