اشتباكات مسلحة وفوضى أمنية في تعز تؤكد تفاقم الانقسامات وفشل السيطرة

شهدت محافظة تعز اليمنية حالة من الفوضى الأمنية الواسعة إثر اندلاع اشتباكات مسلحة داخل إحدى صالات الأفراح في منطقة حوض الأشراف بمديرية صالة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بحسب مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت نتيجة خلافات داخلية بين جماعات محلية تابعة للسعودية والإمارات، في مؤشر جديد على تصاعد التوترات والانقسامات بين الفصائل المسلحة التابعة للتحالف، وفشلها في فرض الأمن أو تحقيق الاستقرار داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وباتت حوادث الاقتتال الداخلي حاضرة بشكل متكرر في تعز، حيث شهدت المحافظة سلسلة من النزاعات المماثلة في مدنها وقراها، غالبًا ما تندلع في أماكن مكتظة بالسكان وتوقع ضحايا بين المدنيين بسبب استعمال الأسلحة الثقيلة.

وتداول ناشطون صورًا توثق لحظة الاشتباكات داخل القاعة، معبرين عن غضبهم واستنكارهم لاستمرار حالة الفوضى وانهيار أبسط الخدمات الأساسية في المدينة.

ويشير مراقبون إلى أن تزايد الفوضى الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف يعكس الانقسامات المتعمقة بين الجماعات المحلية المسيطرة، ويؤكد عجزها عن ضمان الاستقرار أو تأمين حياة المواطنين، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية بفعل استمرار الفقر وانتشار البطالة.

المصدر: المسيرة نت