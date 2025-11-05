عشرات الضحايا في اصطدام وحريق باص نقل جماعي ومركبة صغيرة في أبين اليمنية

شهدت محافظة أبين اليمنية، فجر اليوم الأربعاء، حادثاً مرورياً كارثياً أودى بحياة وإصابة العشرات، إثر اصطدام باص نقل جماعي تابع لشركة “صقر الحجاز” بمركبة صغيرة من نوع “فوكسي” في منطقة العرقوب، ما أدى إلى احتراق المركبتين بالكامل في مشهد مروع.

ووفق مصادر محلية، وقع الحادث أثناء مرور الباص القادم من المملكة السعودية عبر أحد المنعطفات الخطرة في الطريق الجبلي بالعرقوب، قبل أن يصطدم بسيارة الفوكسي، الأمر الذي تسبب في اندلاع النيران بشكل مفجع أودى بحياة 40 شخصاً كانوا على متن المركبة الصغيرة، بينما التهمت النيران معظم ركاب الباص.

ووُصفت الحادثة بأنها من أكثر الحوادث المأساوية التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة، وسط دعوات متجددة لتأمين الطرق الجبلية الخطرة التي تتكرر فيها مثل هذه الكوارث. وأكدت المصادر أن جميع ركاب المركبة الصغيرة الخمسة فارقوا الحياة على الفور، فيما التهمت النيران معظم ركاب الحافلة القادمة من السعودية، وسط مشاهد مأساوية عكست حجم الفاجعة.

وتمكن خمسة ركاب فقط من النجاة بأعجوبة بعدما حطموا زجاج النوافذ وقفزوا خارج الحافلة قبل أن تلتهمها ألسنة اللهب.

ويُعد هذا الحادث من أشد الكوارث المرورية فداحة في محافظة أبين خلال السنوات الأخيرة، ما دفع إلى تصاعد المطالبات الموجهة للسلطات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطرق الجبلية والحد من تكرار الحوادث المأساوية.

المصدر: المسيرة نت