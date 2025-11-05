حشود غفيرة في النجف تُحيي ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) في مسيرة سنوية

أحيا جمع غفير من المؤمنين في محافظة النجف الأشرف، ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) بإقامة المسيرة السنوية التي انطلقت من مكتب المرجع الديني الشيخ بشير النجفي (دام ظله) باتجاه المرقد العلوي المطهّر، وسط أجواء إيمانية يغلب عليها الحزن والولاء لأهل بيت النبوة (ع).

وشارك المرجع النجفي (دام ظله) في المسيرة الفاطمية، حيث تقدّم جموع المعزين سيراً على الأقدام نحو الصحن العلوي الشريف، تعبيراً عن التعازي لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في هذه المناسبة الأليمة.

وشهدت المسيرة حضوراً واسعاً من طلبة العلوم الدينية والحوزة العلمية، إلى جانب الزائرين القادمين من مختلف المحافظات، الذين عبّروا عن حبهم وولائهم للزهراء (ع) واستذكروا مواقفها العظيمة الداعمة للإسلام ورسالة النبي محمد (ص).

وتأتي هذه المسيرة ضمن الفعاليات السنوية التي يشرف عليها مكتب المرجع النجفي لإحياء ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع)، والتي تُعدّ من أبرز مظاهر العزاء في مدينة النجف الأشرف.

المصدر: واع