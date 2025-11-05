النائب قبيسي من النبطية الفوقا: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها تجاه الاغتيالات اليومية في الجنوب

دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي الدولة اللبنانية خلال كلمة في حفل تأبيني بالنبطية الفوقا إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والقضائية إزاء الاغتيالات اليومية التي ينفذها العدو الصهيوني على مساحة الجنوب، مطالبًا بموقفٍ وطنيٍّ جامع يعبّر عن رفض العدوان المتكرر على المدنيين اللبنانيين.

ورأى النائب قبيسي أن “إسرائيل تُمعن في قتل المدنيين الأبرياء بتصميم وحشي، وأن ما يجري جريمة ضد الإنسانية بينما العالم يتفرّج ولا أحد يحرك ساكنًا”، داعيًا إلى أن “تتقدّم الدولة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي وترفع صوتها عالياً إزاء ما تُمارسه إسرائيل من اغتيالات يومية، مؤكداً أن المطلوب تحمّل سياسي كامل من قبل مؤسسات الدولة وليس مجرد إجراءات عسكرية”.

وقال قبيسي إن موقف رئيس الجمهورية أصدر توجيهاً للجيش بمواجهة العدو إذا انتهكت إسرائيل الحدود، لكنه شدّد على أن هذا الموقف يجب أن ينعكس على كافة مؤسسات الدولة وحكومتها باتخاذ قرار واضح يعترض ويستنكر اغتيال المدنيين. ولفت إلى ضرورة توحيد المواقف اللبنانية بدل تحميل المسؤوليات تارة للمقاومة وتارة للجيش، مؤكداً أن المقاومة لم تطرح نفسها بديلاً عن الدولة، بل اتخذها أهل الجنوب خياراً للدفاع في ظل الفراغ والتخلي عن الساحة.

وفي سياق متصل، طالب قبيسي الحكومة باتخاذ موقفٍ واضحٍ يدافع عن المواطنين المدنيين في الجنوب، ليس بالضرورة دفاعاً عن المقاومة بحد ذاتها، بل للدفاع عن المدنيين وحمايتهم من الاغتيالات، والعمل على الضغط الدولي لإيقاف إطلاق النار وإعادة الإعمار لعودة الأهالي إلى قراهم المدمرة.

وانتقد في كلمته بعض الساسة الذين لا يكترثون لما يجري في الجنوب ويهتمون بشؤون داخلية كالاستحقاقات الانتخابية والسيطرة على المؤسسات، وذكر أن هناك أصواتاً تطالب بسحب سلاح المقاومة وهو كما قال شعار صهيوني يهدف إلى إضعاف لبنان ونزع قدرته على الدفاع عن نفسه. داعيا إلى تأجيل الخلافات والسعي إلى وحدة وطنية لصد العدو وحماية السيادة والناس.



وختم قبيسي مطالبته بالتأكيد على أن إسرائيل عدوة لجميع اللبنانيين وليست عدوة فريق دون آخر، مطالباً أن يتحد الجميع في صفٍ واحد دفاعًا عن لبنان وسيادته وأهله.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام