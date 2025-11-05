غزة | حماس تسلم جثة أسير والعدو يواصل خروقاته رغم التهدئة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

لم تهدأ أصوات الانفجارات في قطاع غزة منذ ساعات الفجر الأولى، في خرق جديد لوقف إطلاق النار واستمرار الاعتداءات الصهيونية، حيث تواصل مدفعية العدو قصفها المكثف على الأحياء السكنية التي يصنفها الاحتلال ضمن ما يُسمى “المناطق الصفراء”، لافتةً إلى أن العدو يواصل تفجير الوحدات السكنية في تلك المناطق بشكلٍ متواصل منذ إعلان “اتفاق وقف العدوان على غزة”.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن القصف المدفعي تركز على منطقة دير البلح والمنطقة الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع، فيما شهدت مدينة غزة تفجيرات استهدفت أحياء التفاح وأجزاء من شرق المدينة، مؤكدةً أن خروقات العدو لاتفاق وقف العدوان مستمرة بشكل يومي، وأن الاحتلال يتنصل من التزاماته المعلنة.

وأسفرت عمليات اطلاق النار إلى استشهدت مواطنة فلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في حصيلة غير نهائية.

وأضافت المصادر أن كميات المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى القطاع محدودة جداً ولا تفي باحتياجات أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مشيرةً إلى استمرار إغلاق معبر رفح وعدم السماح بسفر الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج، رغم وجود ما يزيد عن 22 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة للعلاج، في ظل انهيار المنظومة الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضحت أن فرق الإنقاذ والبلديات تعجز عن أداء مهامها بسبب نقص المعدات الثقيلة التي يمنع العدو دخولها إلى غزة، ما يعيق عمليات البحث وانتشال جثامين الشهداء الذين ما زال كثير منهم تحت أنقاض المنازل المدمرة، محذرة من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وفي السياق ذاته، سلّمت كتائب القسام مساء أمس الثلاثاء جثة أحد الأسرى الصهاينة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما أكدت أن دخول المعدات الهندسية إلى ما يُسمى “الخط الأصفر” ساهم في تسريع عمليات البحث وانتشال الجثث، بينما زعمت وسائل إعلام العدو أن الجثة تعود لآخر أسير أمريكي كان محتجزاً في غزة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التزامها باتفاق وقف العدوان رغم استمرار الانتهاكات الصهيونية اليومية، في وقتٍ يزداد فيه المشهد الإنساني مأساوية داخل القطاع المحاصر، حيث تتكشف جرائم العدو يوماً بعد يوم، ويثبت الشعب الفلسطيني صموده وإصراره على البقاء في وجه آلة الحرب والدمار الصهيونية.

المصدر: وكالات