طائرة مسيرة لا تنام ببطارية مدى الحياة

طوّر علماء في جامعة “ألتاي” الزراعية الحكومية الروسية بطارية حرارية كهربائية تُشحن لاسلكيًّا باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية، دون الحاجة إلى أي اتصال مادي بمصدر طاقة.

ووفقاً لشهادة براءة الاختراع التي حصل عليها الباحثون، تعتمد التقنية على نقل الطاقة الكهربائية لاسلكيًّا عبر موجات كهرومغناطيسية تردديّة، تصل فعّاليتها إلى مسافات تصل إلى مئات الأمتار—ما يسمح للطائرات المسيرة بالبقاء في الجو لفترات طويلة دون العودة لإعادة الشحن.

السرّ يكمن في تصميم البطارية نفسها: فهي لا تخزن الكهرباء كالمعتاد، بل تحوّل الطاقة الحرارية مباشرةً إلى كهرباء. ويعمل النظام عبر نواة من الغرافيت تسخن عند تسليط إشعاع كهرومغناطيسي عليها، بينما تقوم أزواج حرارية مدمجة داخل الغرافيت بتحويل هذا الحرارة إلى تيار كهربائي قابل للاستخدام.

ولزيادة الكفاءة، يُطبّق النظام تبريدًا نشطًا للمكونات الخارجية، مما يحافظ على الأداء المستقر. وقد أثبتت الاختبارات العملية جدوى الفكرة: حيث نجح العلماء في توليد كهرباء مستقرة على بُعد 70 مترًا من مصدر الإشعاع، باستخدام عاكس صناعي.

هذا الابتكار يواجه أحد أكبر التحديات في تشغيل الطائرات المسيرة: محدودية وقت الطيران. وبفضل هذه البطارية، قد تصبح الطائرات قادرة على التحليق لفترات شبه غير محدودة ضمن نطاق محطة الإرسال—مما يفتح آفاقًا واسعة في مجالات المراقبة، الأمن، الزراعة الدقيقة، ومراقبة البنية التحتية الممتدة على مسافات شاسعة.

المصدر: وكالة تاس