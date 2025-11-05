فنزويلا تحذر من الهيمنة الإمبريالية الأمريكية وتؤكد على صون استقلالها

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ضرورة أن يبدأ الحزب الشيوعي الفنزويلي الشعبي فوراً بتنفيذ القرار المعتمد، ليكون الشعب على أهبة الاستعداد لمقاومة الحرب النفسية الإمبريالية، والقيام بأعمال ملموسة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار مادورو إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة فرض هيمنتها العسكرية والاقتصادية والثقافية، واصفاً توجه واشنطن بأنه عصر استعماري جديد يسعى لفرض سيادة البيض وفرض السيطرة على شعوب الجنوب.

وشدد الرئيس الفنزويلي على أن لا أحد سيسلب فنزويلا حقها في الاستقلال والحياة، مؤكدًا أن العالم ينظر إلى بلاده كنموذج للنضال من أجل السلام والحفاظ على الكرامة والقيم الوطنية، وأن فنزويلا مقبلة على عصر جديد من السلام والازدهار والسعادة.

وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة أمس الاثنين، إن أيام مادورو في الحكم أصبحت “معدودة”، رافضًا الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لمهاجمة فنزويلا.

وتشير تقارير صحيفة واشنطن بوست إلى أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري قبالة سواحل فنزويلا، حيث من المحتمل أن يصل عدد قواتها إلى 16 ألف جندي، في خطوة تُرجّح استعداد واشنطن لتوسيع عملياتها في المنطقة، ما يزيد من حدة التوترات بين كاراكاس وواشنطن ويدفع احتمال توجيه ضربات أولى على فنزويلا إلى مستوى مرتفع.

المصدر: وكالات