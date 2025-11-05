الأربعاء   
    دولي

    قتيلان في ضربة أميركية على قارب شرق المحيط الهادي

      أعلنت واشنطن مقتل شخصين في ضربة جوية أميركية استهدفت قارباً في المياه الدولية شرق المحيط الهادي، بزعم تورطه في تهريب المخدرات.

      وقال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن “القوات الأميركية نفذت الضربة بعد تأكيد الاستخبارات تورط القارب في عمليات تهريب عبر مسار معروف”، مضيفاً أن الغارة جرت في المياه الدولية، من دون وقوع إصابات في صفوف الجنود الأميركيين.

      ونشر هيغسيث مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ الغارة، واصفاً العملية بأنها “خطوة ضمن جهود مكافحة الإرهاب المرتبط بالمخدرات”، على حد تعبيره.

      وتأتي هذه الضربة في سياق حملة عسكرية أميركية متواصلة منذ أشهر في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، تقول واشنطن إنها تستهدف شبكات تهريب مرتبطة بالحكومة الفنزويلية، فيما أسفرت سلسلة الغارات السابقة عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصاً.

      وفي إطار التصعيد العسكري، دفعت الولايات المتحدة بسفن حربية ومدمرات مزوّدة بصواريخ موجهة إلى المنطقة، وأرسلت مقاتلات من طراز “إف-35” إلى بورتوريكو، إضافة إلى نشر غواصة نووية ونحو 6500 جندي، في ما تصفه مصادر مراقبة بأنه “توسيع للوجود الأميركي تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات”.

      المصدر: وكالات

