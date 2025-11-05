استئناف المسار الجوي بين الهند و كيان العدو عبر السعودية يعكس فشل تل أبيب في تجاوز الحظر اليمني

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن استئناف الخطوط الجوية الهندية رحلاتها إلى فلسطين المحتلة ابتداءً من 1 كانون الثاني/ يناير 2026، مروراً بالأجواء السعودية، بعد توقف استمر لفترة طويلة نتيجة الحصار الجوي اليمني، فيما يأتي هذا القرار في وقت يثبت استمرارية فعالية العمليات اليمنية في تعطيل حركة النقل الجوي للعدو، وفرض عزلة جوية طويلة الأمد.

كما أن استئناف الرحلات الهندية عبر السعودية بحلول العام المقبل دون العودة في ظل توقف العمليات اليمنية مع استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، يُظهر حجم الفاعلية اليمنية في خلق قيود استراتيجية حقيقية على العدو، سيما في ظل امتناع غالبية شركات الطيران العالمية عن العودة إلى مطارات الكيان الصهيوني حتى الآن، فضلاً عن أنها لم تسم موعداً لعودتها إلى أجواء فلسطين المحتلة.

ويعكس القرار استجابة الرياض للمصالح الاقتصادية، على حساب الموقف العربي المقاوم، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يخدم الكيان الصهيوني، وهو ما يعد فضحاً واضحاً لسياسة الحياد المزعوم تجاه الاحتلال.

وفي السياق، فإن المعطيات والمؤشرات تبرز هذا القرار كتدخل سعودي مباشر لكسر العزلة الجوية المفروضة على العدو، بعد أن تدخلت لكسر الحصار البحري عبر إنشاء جسر بري لإمداد الكيان الصهيوني بالبضائع التي لم تتمكن من المرور عبر البحر الأحمر إلى ميناء أم الرشراش المغلق بأوامر القوات المسلحة اليمنية.

وفي المقابل، تعد هذه المستجدات برهانا جديداً على قدرة اليمن على فرض معادلات استراتيجية ذات تأثير طويل، كما تكشف عجز الكيان الصهيوني عن الخروج من المأزق دون الاستعانة بالتواطؤ “الخليجي” الذي يتولى كبره النظامان السعودي والإماراتي.

المصدر: موقع المسيرة