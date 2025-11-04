الثلاثاء   
   04 11 2025   
   13 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 22:35
    تقارير مصورة

    اليمن يودع مراسل قناة المنار وعميد مراسليه “خليل العمري”

    صنعاء تشيع عميد المراسلين اليمنيين خليل العمري في موكب مهيب
    تقرير : حمود محمد شرف

    المصدر: موقع المنار

