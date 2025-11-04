الثلاثاء   
    الرئيس المشاط يعزي بوفاة الزميل خليل العمري

      بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية عزاء ومواساة في وفاة الكاتب والإعلامي خليل العُمري بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في المجال الإعلامي.

      وأشاد فخامة الرئيس، في البرقية التي بعثها إلى إخوان وأبناء الفقيد وأفراد الأسرة كافة، بمناقب الإعلامي العُمري، وإسهاماته في خدمة الوطن من خلال مسيرته الإعلامية المشرفة سواء في قناة اليمن الفضائية كمعد للبرامج أو مراسلًا لقناة المنار اللبنانية.

      وأشار إلى أن الفقيد العُمري كان أنموذجًا للإعلامي المحب لوطنه، والمتفاني في عمله وتنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة وإخلاص، مؤكدًا أن اليمن خسر برحيله أحد أبرز رجال الإعلام الذين كان لهم بصمات متميزة في خدمة الوطن.

      وعبر الرئيس المشاط عن صادق العزاء وعميق المواساة لإخوان وأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل العُمري كافة بهذا المصاب، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

      المصدر: وكالة سبأ

