الثلاثاء   
   04 11 2025   
   13 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 20:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    “الوفاء للمقاومة” تتسلّم مذكرة مطلبية وتربوية من “روابط أساتذة ومعلمي التعليم الرسمي”

      استقبل ممثل كتلة “الوفاء للمقاومة” وعضو لجنة التربية النيابية النائب إيهاب حمادة، الثلاثاء، وفدًا من “روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي”، بحضور رئيس تجمع المعلمين في لبنان يوسف كنعان.

      وسلّم الوفد حمادة مذكرة مطلبية وتربوية تتضمن وصفًا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، ومطالب الأساتذة والمعلمين في مختلف قطاعات التعليم الرسمي الأكاديمي والمهني.

      من جهته، أكد حمادة “أحقية مطالب الأساتذة والمعلمين ووقوف كتلة الوفاء للمقاومة إلى جانبهم وتبنيها لمطالبهم المشروعة لحياة كريمة وعزيزة تليق بدور المعلم الرسالي ومكانته”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      النائب حسين الحاج حسن: الميكانيزم شريك في العدوان…

      النائب حسين الحاج حسن: الميكانيزم شريك في العدوان…

      كتلة الوفاء للمقاومة: محاولة تعطيل عمل المؤسسات يعكس ذهنية فئوية

      كتلة الوفاء للمقاومة: محاولة تعطيل عمل المؤسسات يعكس ذهنية فئوية

      “الوفاء للمقاومة” استنكرت صمت لجنة الميكانيزم وتقاعس السلطة إزاء الاعتداءات

      “الوفاء للمقاومة” استنكرت صمت لجنة الميكانيزم وتقاعس السلطة إزاء الاعتداءات