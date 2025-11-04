“الوفاء للمقاومة” تتسلّم مذكرة مطلبية وتربوية من “روابط أساتذة ومعلمي التعليم الرسمي”

استقبل ممثل كتلة “الوفاء للمقاومة” وعضو لجنة التربية النيابية النائب إيهاب حمادة، الثلاثاء، وفدًا من “روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي”، بحضور رئيس تجمع المعلمين في لبنان يوسف كنعان.

وسلّم الوفد حمادة مذكرة مطلبية وتربوية تتضمن وصفًا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، ومطالب الأساتذة والمعلمين في مختلف قطاعات التعليم الرسمي الأكاديمي والمهني.

من جهته، أكد حمادة “أحقية مطالب الأساتذة والمعلمين ووقوف كتلة الوفاء للمقاومة إلى جانبهم وتبنيها لمطالبهم المشروعة لحياة كريمة وعزيزة تليق بدور المعلم الرسالي ومكانته”.

المصدر: موقع المنار