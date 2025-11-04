رئيس هيئة شؤون الأسرى في فلسطين: تمرير القانون الصهيوني ضد الاسرى سيحوّل السجون إلى “ساحات قتل مفتوح”

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني رائد أبو الحمص، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لإقرار قانون يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وقال أبو الحمص لوكالة شهاب إن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت صباح أمس على مشروع القانون، الذي تستهدف من خلاله “إسرائيل” من تتهمهم بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، موضحًا أنه جرى إعداد ملف كامل لطرحه على التصويت بالقراءة الأولى خلال الأيام المقبلة، في خطوة تمهد لشرعنة الإعدام داخل السجون.



وأشار أبو الحمص إلى أن الاحتلال يسعى لتسويق هذا القانون عبر الادعاء بأنه سيُطبّق على من تعتبرهم إسرائيل مشاركين في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرًا أن ذلك محاولة مكشوفة لصناعة مبررات تُسهّل تمرير القانون أمام العالم.



وأعرب عن قلق بالغ على حياة جميع الأسرى والأسيرات، مؤكدًا أن تمرير القانون سيحوّل السجون إلى “ساحات قتل مفتوح”، ويفتح المجال أمام مزيد من التطرف والعنصرية لتنفيذ إعدامات بصورة انتقامية.

المصدر: وكالة شهاب