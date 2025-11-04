الصين تفتح باب المستقبل.. مصنع للسيارات الطائرة في الـ2026

بدأت شركة XPeng الصينية الإنتاج التجريبي للسيارات الطائرة في أول مصنع ذكي من نوعه لإنتاج الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) في قوانغتشو بجنوب الصين.

وينتج المصنع، التابع لقسم XPeng Aeroht، أول طائرة كهربائية قابلة للفصل من مركبة برية معيارية بمساحة 120 ألف متر مربع. وتبلغ قدرته الإنتاجية الأولية 5,000 وحدة سنويا، مع إمكانية مضاعفتها لاحقا إلى 10,000 وحدة، وتمكن من تجميع طائرة واحدة كل نصف ساعة عند العمل بكامل طاقته.

بحسب نائب رئيس XPeng Aeroht، فإن المركبة النموذجية مزودة بطائرة مأهولة تتسع لشخصين وتفتح من مؤخرة السيارة، وتمكن المالك من قيادتها إلى أي مكان والانطلاق جوا بسهولة. في المرحلة الأولى ستباع المركبة في الصين فقط مع وجود خطط للتوسع العالمي، ويتوقع أن يتراوح سعرها بين مليون ومليوني يوان (138-276 ألف دولار).

تخطط الشركة لبدء الإنتاج الضخم وتسليم المركبة بنصفها الأرضي والجوي في النصف الأول من 2026. يبلغ طول السيارة 5.5 أمتار، وعرضها وارتفاعها مترين، وتتسع السيارة لأربعة أشخاص والطائرة لشخصين، مع مدى يصل إلى 1000 كيلومتر ببطارية واحدة. يمكن فصل الطائرة عن السيارة بسهولة خلال أقل من خمس دقائق.

وتشبه المركبة بتصميمها سيارة بيك أب سايبرترك من تسلا، لكن الشركة أكدت عدم الاستلهام المباشر من تصميم تسلا، رغم الأسئلة المتكررة حول هذا الأمر.

المصدر: شينخوا