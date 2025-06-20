عربي وإقليمي

مسيرات حاشدة في صنعاء والمحافظات تحت شعار “ثابتون مع غزة وإيران ضد الإجرام الصهيوأمريكي”

شهدت مديريات محافظة صنعاء اليوم الجمعة، مسيراتٍ جماهيريةً ووقفاتٍ غاضبةً تحت شعار “ثابتون مع غزة وإيران ضد الإجرام الصهيوأمريكي”.

ورفع المشاركون في المسيرات التي أقيمت في مديريات مناخة، والحيمة الداخلية، والحيمة الخارجية، وصعفان، والطيال، الأعلام اليمنية والفلسطينية والإيرانية، مردّدين الهُتافاتِ المندِّدة بمجازر العدوّ الصهيوني في قطاع غزة، والعدوان الهمجي على الجمهورية الإسلامية.

وأعلنوا النفيرَ العام ورفع الجاهزية للمواجهة المباشرة مع العدوّ الصهيوني نصرةً للشعب الفلسطيني وإسنادًا لغزة وتأييدًا لموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رَدِّها على العدوان الصهيوني.

وجدَّدت الحشودُ في المسيرات التفويضَ المطلقَ لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والاستعداد والجهوزية لتنفيذ كُـلّ الخيارات الكفيلة بمواجهة تصعيد العدوّ الصهيوني، وإفشال المؤامرات والمخطّطات الإجرامية التي تستهدفُ الأُمَّــة والتصدي لكل الخونة والعملاء.

وأشادت بالعملياتِ العسكرية التي تنفذُها الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ رَدًّا على العدوان الصهيوني.

وجدَّدَ بيانُ المسيرات التأكيدَ على “الموقف اليمني الثابت العسكري، والشعبي، والشامل، مع المقاومة الفلسطينية، ومع الشعب الفلسطيني في غزة، وفي كُـلّ فلسطين، دون كلل، ولا ملل، ولا تراجع، وهو ذات الموقف مع أي بلد عربي أَو إسلامي يتحَرّك في مواجهة العدوّ المركزي والأول للأُمَّـة، ومن يقف معهم، كموقف ديني وإنساني وأخلاقي؛ جهادًا في سبيل الله، واستجابة عملية صادقة له سبحانه وتعالى”.

وأعلن “تأييدَ ومساندةَ ومباركة رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوي والحازم والفعال على كيان العدوّ الصهيوني المعتدي الظالم؛ باعتبَار ذلك حقًّا وواجبًا، يمثّل كُـلّ أُمَّـة الإسلام، ويقف خلفه كُـلّ المؤمنين الأحرار في عالمنا العربي والإسلامي، وكل أحرار العالم.”

واعتبر البيانُ أن “العدوانَ فرصةً وفَّرها العدوُّ الصهيوني الأحمقُ للجمهورية الإسلامية الإيرانية لردعِه وكسرِه، وتأديبِه على ظلمه وتجبُّرِه وتماديه، ومناسبة مهمة للانتقام للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة والقدس، وكل فلسطين.

ودعا “كُـلَّ أبناء الأُمَّــة وأحرار العالم لمقاطعة شاملة لكل المنتجات والشركات الإسرائيلية والأمريكية، والقيام بواجبهم لمساندة الشعب الفلسطيني، وأحرار الأُمَّــة في وجه جرائم الإبادة، وجرائم الحرب الصهيونية والأمريكية بحق غزة والشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة”.

المصدر: يونيوز