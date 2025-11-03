الثلاثاء   
    عربي وإقليمي

    العدو الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق بالضفة المحتلة

    اقتحم العدو الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، حيث نفذ عمليات دهم وتفتيش.

    وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين مدينة طوباس بالضفة المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشمالي بعدة مركبات عسكرية، كما انتشرت قوات من المشاة في عدة أحياء من المدينة، وداهمت أحد المنازل، دون أن يُبلغ عن اعتقالات”.

    من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين عدداً من القرى والبلدات في محافظة قلقيلية.

    وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من بلدة عزون، وانتشرت في حي المثلث ووسط البلدة، وأطلقت قنابل الصوت بكثافة”، وأضافت أن “قوات الاحتلال اقتحمت كذلك قرى: كفر لاقف، واماتين، وحجة، شرق قلقيلية، وجابت شوارعها، ونصبت حواجز عسكرية عند مداخلها، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، دون أن يُبلغ عن اعتقالات”.

    في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال مساء الاثنين بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة.

    وأفادت المصادر أن “قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها، قبل أن تنصب حاجزاً عسكرياً عند مدخلها، دون أن يُبلغ عن اعتقالات”.

    المصدر: وكالة وفا

