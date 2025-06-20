عربي وإقليمي

موسكو تحذّر من التصعيد في الشرق الأوسط: لتحديد «الخطوط الحمراء»

أعرب المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن قلق موسكو تجاه التصعيد في الشرق الأوسط، مشددا على أنّ «دول المنطقة هي الأكثر تضرراً ويجب أن تحدد خطوطها الحمراء».

وقال في تصريحات على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي إنّ «التصعيد في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى توسع نطاق الصراع مع عواقب غير متوقعة»، مشيراً إلى أنّ «الجانب الإسرائيلي لديه رغبة في مواصلة العمليات العسكرية».

وإذ أكد أنّ موسكو تحافظ على «اتصالات وثيقة» مع إيران، كشف بيسكوف أنّ «هناك قنوات حوار مع إسرائيل واتصالاتنا مع واشنطن مستمرة بشأن التصعيد الإيراني الإسرائيلي»، معتبراً أنّه «ما زال هناك أمل وفرصة للجهود الدبلوماسية».

وأضاف أنّ «من الصعب القول ما إذا كانت جهود الوساطة الروسية في الشرق الأوسط ستكون مطلوبة».

المصدر: مواقع