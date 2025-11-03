قماطي: المعادلة التي يحاول العدو فرضها لن تستمر

أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي أن “المعادلة التي يحاول العدو ‏الإسرائيلي أن يفرضها على لبنان، لن تستمر وستتغيّر”، معلناً عدم السماح “كلبنان وكدولة وكعلاقات دبلوماسية ‏وكجيش لبناني وكمقاومة، أن تبقى هذه المعادلة فوق رؤوسنا وأن يبقى هذا العدوان مستمراً على أرضنا”.

وتابع قماطي أن “‏على الدولة أن تفي بما وعدت به وبما أخذته على عاتقها، بأنها ستحرر الأرض والأسرى وتوقف الاستباحة وتبدأ ‏بالإعمار”.‏

وخلال الاحتفال التأبيني الذي أُقيم لفقيد الجهاد والمقاومة “جعفر علي خليل سليم” في ‏مسجد الإمام المهدي (عج) في الغبيري، تساءل قماطي “لماذا يريدون من لبنان أن يتفاوض مع العدو الإسرائيلي طالما أن هناك اتفاقاً موجوداً ‏و”إسرائيل” تمتنع عن تنفيذ أي بند من بنوده منذ حوالي السنة؟”، مشيراً إلى أن “على الدول الراعية للاتفاق أن تضغط على العدو لينفذه، ثم نبحث لاحقاً بكل الأمور داخلياً ولبنانياً بالتعاون مع كل المسؤولين ‏والرؤساء الثلاث الآن وفي المستقبل، وعليه، فإننا في الوقت الذي نتمسك فيه بسلاحنا، فإننا نمد يدنا ‏للتعاون والتفاهم داخلياً مع كل أفرقاء البلد وشركائنا في الوطن”.‏

هذا وأكد قماطي “أننا لم نبادر إلى أي قتال مع أحد لا في الداخل ولا في الخارج طول تاريخنا ووجودنا في هذه ‏المنطقة، دائماً كنا ندافع عن أنفسنا وعن الوطن، وكل الطوائف تشهد أننا لم نقاتل ولم نعتدِ ولم نرتكب ‏مجزرة بحق أحد، وإنما كانت المجازر ترتكب بحقنا، وكان القتل والاعتداء يقعان علينا في كل تاريخنا، وعندما ‏أصبحنا أقوياء، باتوا يريدون أن ينزعوا منا هذه القوة، ليعيدونا إلى ما كنّا عليه، ولكن لن نعود إلى ذلك الوقت، ‏لأن قوتنا هي قوة الوطن، وصمودنا هو صمود الوطن”.

إلى ذلك، أعلن قماطي أنه “ليس أمامنا إلّا الصمود والتمسك بالمقاومة والسلاح والتعاون مع الداخل اللبناني ‏بأقصى درجات التعاون، لكي نحمي بلدنا ووطننا”.

المصدر: موقع المنار