الإمام الخامنئي: لن ننظر في طلب التعاون مع الولايات المتحدة حتى توقف دعمها الكامل للكيان وتسحب قواعدها من المنطقة

أعلن الإمام السيد علي الخامنئي اليوم الاثنين أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والولايات المتحدة الأميركية هو “خلاف جوهري، نابع من تضارب المصالح بين المشروع الأميركي والمشروع الإسلامي”، مشيراً أن “طلب الأميركيين التعاون مع إيران لن يؤخذ في الاعتبار في المستقبل القريب”، موضحاً أن هذا الطلب “غير قابل للنظر إلا إذا اوقفت أميركا دعمها الكامل للكيان وسحبت قواعدها من المنطقة”.

وخلال لقائه صباح اليوم بمناسبة “يوم الطالب واليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي”، آلاف الطلاب وأسر شهداء الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، وصف الإمام “يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية كمركز للتآمر والتجسس والتخطيط ضد الثورة الإسلامية، بأنه يوم “الشرف والنصر” ويوم “تجلّي الهوية الحقيقية للحكومة الأمريكية المتغطرسة”.

وأكد سماحته على ضرورة تسجيل هذا اليوم في الذاكرة الوطنية، وشرح تاريخ العداء الأمريكي تجاه الشعب الإيراني الذي بدأ بانقلاب 28 مرداد (19 أغسطس) ولا يزال مستمراً حتى يومنا هذا.

الإمام الخامنئي أعلن أن “السبب الرئيسي للمؤامرات الأميركية ضد ايران هو منع واشنطن من السيطرة على موارد الجمهورية الاسلامية”، لافتاً إلى أن “مؤامرات أميركا ضد الشعب الايراني تثبت صحة قول الإمام الخميني الراحل “فجروا كل صرخة بوجه أميركا””.

المصدر: مهر