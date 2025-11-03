تدريبات بحرية مشتركة بين مصر وحلف الناتو في الإسكندرية

رصدت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية تعاوناً وصفته بأنه “غير مسبوق” بين مصر وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تجسّد في تنفيذ مجموعة من السفن الحربية التابعة لدول الحلف تدريبات مشتركة مع البحرية المصرية.

وأفادت الصحيفة بأن مجموعة عمل بحرية تابعة للناتو أنجزت مؤخراً زيارة رسمية إلى ميناء الإسكندرية، بهدف تعميق التعاون الأمني مع القاهرة وتعزيز منظومة الأمن البحري في شرق البحر المتوسط.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الناتو لتوسيع نطاق التعاون مع الدول الشريكة في المنطقة، مع التركيز على دعم الاستقرار والتصدي للتحديات الأمنية المشتركة.

وبحسب تقرير نشره موقع “UK Defense Journal”، واستندت إليه “يسرائيل هايوم”، فإن المجموعة البحرية التي تحمل اسم “NOBLE SHIELD” (الدرع النبيل) تضم سفناً حربية من إيطاليا وتركيا وكندا، وتعمل تحت قيادة أميرال من البحرية الإيطالية.

وتهدف المجموعة إلى حماية الجناح الجنوبي للناتو، وتندرج فعالياتها ضمن إطار برنامج “حوار البحر المتوسط”، الذي تشارك فيه مصر منذ نحو ثلاثة عقود.

وخلال الزيارة، أجرت القوات البحرية التابعة للناتو تدريبات مشتركة مع القوات البحرية المصرية، ركزت على تطوير الاتصالات العملياتية بين الأساطيل، وتعزيز قدرات الدفاع ضد التهديدات غير المتماثلة، وضمان الأمن وحرية الملاحة في الممرات الحيوية.

كما شمل التعاون تدريبات على الاستجابة المتقدمة لمخاطر وتهديدات البحار في بيئة متغيرة ومعقدة، في إطار الاستعدادات المستمرة للناتو للحفاظ على حرية الحركة في الفضاء البحري.

