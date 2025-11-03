الإثنين   
    دولي

    معرض في لندن لتخليد أسماء ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة

      شهدت العاصمة البريطانية لندن افتتاح نقوش تطريز تخلّد أسماء شهداء الإبادة الجماعية التي ارتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة.

      وجاء عرض المشروع الذي أشرفت عليه الناشطة الأيرلندية، ماري إيفرز، في إطار “مهرجان أصوات فلسطين” المقام بلندن، والذي يحكي الثقافة والفن والمقاومة الفلسطينية.

      وأضافت ماري إيفرز أن متطوعين من جميع أنحاء العالم تواصلوا معها للمشاركة في مشروعها، وهو ما تم بالفعل، حيث أنجزت مشروعها برفقة أكثر من 200 متطوع.

      وأشارت إلى أنها لوحات التطريز لمشروعها يتضمن تطريز اسم وعمر وجنس كل فلسطيني استشهد في حرب الإبادة الصهيونية على غزة، وذلك في محاولة منها لهدم فكرة أن الضحايا الفلسطينيين “مجرّد أرقام”.

      ويهدف “مهرجان أصوات فلسطين” المتواصل في لندن، للحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني من خلال الجمع بين الموسيقى والمسرح والأدب والسينما والحرف اليدوية.

      المصدر: وكالات

