إخماد حريق في بلدة عندقت العكارية شمال لبنان

شب حريق في بلدة عندقت في الأحراج القريبة من النهر في ساعات المساء الأولى، الأحد، فسارعت فرق الدفاع المدني إلى المكان، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع تمددها إلى المنازل والمناطق المجاورة.

وتوجه رئيس بلدية عندقت تاني حنا بالشكر والتقدير لكل من ساهم في عمليات الإطفاء، مثمنًا “الجهود الكبيرة والاندفاع الذي أظهره المتطوعون والأهالي في سبيل حماية البلدة وطبيعتها”.

وأشار حنا إلى أن “الفرق تواصل حاليًا عمليات التبريد والمراقبة لضمان عدم تجدد النيران”، مؤكدًا على “أهمية التعاون المستمر بين الأجهزة الرسمية والهيئات الأهلية للحفاظ على الغطاء الأخضر في البلدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام