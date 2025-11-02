الإثنين   
   03 11 2025   
   12 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 01:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    إخماد حريق في بلدة عندقت العكارية شمال لبنان

      شب حريق في بلدة عندقت في الأحراج القريبة من النهر في ساعات المساء الأولى، الأحد، فسارعت فرق الدفاع المدني إلى المكان، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع تمددها إلى المنازل والمناطق المجاورة.

      وتوجه رئيس بلدية عندقت تاني حنا بالشكر والتقدير لكل من ساهم في عمليات الإطفاء، مثمنًا “الجهود الكبيرة والاندفاع الذي أظهره المتطوعون والأهالي في سبيل حماية البلدة وطبيعتها”.

      وأشار حنا إلى أن “الفرق تواصل حاليًا عمليات التبريد والمراقبة لضمان عدم تجدد النيران”، مؤكدًا على “أهمية التعاون المستمر بين الأجهزة الرسمية والهيئات الأهلية للحفاظ على الغطاء الأخضر في البلدة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الاعتداءات الصهيونية على الجنوب تتواصل…وغارة إسرائيلية على الطريق بين زفتا والنميرية

      الاعتداءات الصهيونية على الجنوب تتواصل…وغارة إسرائيلية على الطريق بين زفتا والنميرية

      اعلام العدو: سلاح الجو الإسرائيلي قرر إغلاق منطاد مراقبة عملاق في الجليل الأسفل

      اعلام العدو: سلاح الجو الإسرائيلي قرر إغلاق منطاد مراقبة عملاق في الجليل الأسفل

      “سوق أرضي” في الضاحية الجنوبية يستقطب عشرات الآلاف من الزوار يومياً

      “سوق أرضي” في الضاحية الجنوبية يستقطب عشرات الآلاف من الزوار يومياً