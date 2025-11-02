استشهاد أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي

أكد “نادي الأسير الفلسطيني”، مساء الأحد، أن “الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغته باستشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة (63 عامًا) من محافظة جنين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح النادي في بيان له أن “استشهاد غوادرة يأتي في ظل تواصل التحريض الممنهج الذي تقوده سلطات الاحتلال، بزعامة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الساعي لإقرار قانون إعدام الأسرى والمتفاخر بجرائمه ضدهم، في وقت يتعرض فيه الأسرى الفلسطينيون لأحد أشد أشكال حرب الإبادة داخل السجون الإسرائيلية”.

ولفت النادي إلى أن “جريمة قتل الشهيد غوادرة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات المركبة التي تمارسها منظومة الاحتلال بحق الأسرى، في محاولة متعمدة لقتلهم ببطء وتدميرهم نفسيًا وجسديًا”.

وكان الاحتلال قد اعتقل الشهيد بتاريخ 6 أغسطس/آب 2024، واحتجزه موقوفًا منذ ذلك الوقت في سجن “جانوت” (نفحة وريمون سابقًا).

ويُشار إلى أن الشهيد محمد غوادرة هو والد المعتقل الإداري سامي غوادرة، ووالد الأسير المحرر المبعد إلى مصر شادي غوادرة.