الأحد   
   02 11 2025   
   11 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:58
    لبنان

    الجيش اللبناني: دهم وتوقيف سوريين في المرج وبر الياس وضبط أسلحة وذخائر حربية ومخدرات

      أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الأحد عن تنفيذ عملية دهم وتوقيف سوريين في بلدتي المرج وبر الياس في البقاع وضبط أسلحة وذخائر حربية ومخدرات.

      وقال البيان “دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المرج – البقاع الغربي أحد مخيمات اللاجئين السوريين وأوقفت السوري (ا.ش.) وضبطت في حوزته سلاحا حربيا وكمية من الذخائر وحبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور”.

      وتابع البيان “كما دهمت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة بر الياس – زحلة منزل السوري (ج.ق.) وأوقفته بجرم التعرض لدورية تابعة للمديرية بتاريخ 10/6/2025 في منطقة طبرجا – كسروان، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية”.

      وأضاف البيان “سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

